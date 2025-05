肥満治療薬を服用すると肉や揚げ物が嫌いになる理由が判明しつつある

肥満治療薬「ウゴービ」や2型糖尿病治療薬「オゼンピック」として知られる セマグルチド 、2型糖尿病と肥満症の治療に使われる チルゼパチド などの GLP-1受容体作動薬 を使用したことで、肉類や揚げ物、塩辛い食べ物が嫌いになってしまったとの経験談やそのメカニズムについて、科学雑誌のScientific Americanがまとめました。 Why Ozempic and Wegovy Might Change Your Favorite Food | Scientific American ttps://www.scientificamerican.com/article/why-ozempic-and-wegovy-might-change-your-favorite-food/

・関連記事

体重を20%以上減らす減量薬を大手製薬会社イーライリリーが開発 - GIGAZINE



患者の体重を最大25%減らすことができる肥満治療薬「Zepbound」がアメリカ食品医薬品局の承認を受ける - GIGAZINE



肥満の人の体重を平均で約15%も減少させる薬が発見される - GIGAZINE



人気のダイエット薬「オゼンピック」で心臓や体の筋肉が萎縮するとの研究結果 - GIGAZINE



依存症の克服につながる現象が見つかる、ダイエット薬の使用者が飲酒や「爪をかむクセ」をやめることができたとの報告 - GIGAZINE



空腹感を軽減しながら筋肉量を維持する減量薬が開発される - GIGAZINE

2025年05月12日 12時10分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article Research is beginning to reveal why obes….