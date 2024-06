TikTokでDMを送りつけてアカウントを乗っ取るサイバー攻撃が続発

TikTok fixes zero-day bug used to hijack high-profile accounts https://www.bleepingcomputer.com/news/security/tiktok-fixes-zero-day-bug-used-to-hijack-high-profile-accounts/ 報告によると、攻撃は「悪意あるリンクを含むDMを開く」だけで乗っ取りを行うものだったとのことで、CNNが攻撃発生の初期段階で被害に遭ったほか、ソニーも攻撃を受けました。また、セレブのパリス・ヒルトンさんも攻撃を受けたもののアカウントは乗っ取られなかったとのこと。

TikTokでDMを介してアカウントを乗っ取るサイバー攻撃が続発していることが報告されています。攻撃は ゼロデイ脆弱性 を利用したもので、TikTokはすでに対策を講じたとのことです。 TikTok says hackers targeted brands and celebrity accounts, including CNN | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3265406/tiktok-says-hackers-targeted-brands-and-celebrity-accounts-including-cnn

・関連記事

TikTokやInstagramの現役社員にお金を払ってBANされたアカウントを復旧してもらう「pls fix」 - GIGAZINE



TikTokがアメリカでの禁止措置をめぐり訴訟 - GIGAZINE



EC委員長が「我々はTikTokの危険性を正確に知っている」と発言してTikTok禁止をほのめかす - GIGAZINE



2024年06月05日 11時06分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.