TikTokにユーザーの個人情報を盗み出すことが可能になる脆弱性、開発元は早速修正対応

ショートムービープラットフォームのTikTokに、ユーザーの個人情報を盗み出すことが可能になる脆弱性が存在していることが明らかになりました。開発元のByteDanceはこの脆弱性を検知し、早速修正対応しています。 TikTok fixes privacy issue discovered by Check Point Research - Check Point Software https://blog.checkpoint.com/2021/01/26/tiktok-fixes-privacy-issue-discovered-by-check-point-research/ TikTok fixes flaws allowing theft of private user information https://www.bleepingcomputer.com/news/security/tiktok-fixes-flaws-allowing-theft-of-private-user-information/ TikTok Flaw Lay Bare Phone Numbers, User IDs For Phishing Attacks | Threatpost https://threatpost.com/tiktok-flaw-phishing-attacks/163322/ TikTokはサービス提供地域ごとにサーバーを保持しており、ここから3~60秒ほどの短いムービーをユーザーのアプリに配信します。TikTokはAndroidアプリの公式ストアであるGoogle Play上で10億回以上インストールされており、 調査会社のデータ によるとすべてのモバイルプラットフォーム上での合計インストール数が20億回を突破したことも明らかになっています。 そんなTikTokにユーザーの個人情報を盗み出すことが可能になる脆弱性があると指摘したのが、セキュリティ会社の Check Point です。Check Pointによると、TikTokの「Find Friends」という友達を見つけるための機能には、プラットフォームのプライバシー保護を回避して電話番号やユーザーIDなどの個人情報にアクセス可能になる脆弱性が存在するとのこと。

2021年01月27日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

