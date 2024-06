AI検索エンジンのPerplexityがユーザーのプロンプトに基づいてカスタマイズ可能なウェブページを生成する「Pages」機能を発表

さらに本文中を選択し、「give me a table with time(時間による表にまとめて)」とプロンプトで指示します。

「What's your Page about?」と書かれた入力欄に「History of Street Art」と入力。

・関連記事

OpenAIが2024年5月13日にGoogleのライバルとなる「AI検索エンジン」を発表するとの報道 - GIGAZINE



OpenAIがBingを活用したGoogle対抗のウェブ検索サービスを開発中か - GIGAZINE



Googleアシスタントに生成AIが搭載される計画が進行中、「オーケーGoogle」で質問すると検索結果をAIが要約してくれるようになる可能性 - GIGAZINE



Googleの検索市場シェアが過去最低になり逆にBingは史上最高のシェアに到達したデータが示されるも疑問の声 - GIGAZINE



「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」「Claude」「Perplexity」の性能を日常的な会話で評価した結果が公開される - GIGAZINE

2024年06月03日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

