MozillaがFirefoxのバージョンアップ予定を発表、「ローカルで動作するAI」や「セキュリティ強化」がテーマに

ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaが、ユーザーからのフィードバックを受けて、特に要望の多かった機能を2025年までの1年間に実装すると発表しました。 Here’s what we’re working on in Firefox https://blog.mozilla.org/en/mozilla/heres-what-were-working-on-in-firefox/

2024年05月31日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

