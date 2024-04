AmazonにはAIによる「ゴミ本」が溢れているという指摘、どうしてこれほど増えているのか？

AmazonではAIによって書かれた質の低い「ゴミ本」が増加しているという事例が数多く報告されています。過去には、他人の作家名を勝手に名乗って販売する なりすまし本 の被害や、AIで 低品質の伝記 が急増していることが報じられましたが、そのようなゴミ本はどのように作られ、なぜサイトでの販売数を増やしているのか、アメリカのデジタルメディアのVoxが問題点をまとめています。 Amazon ebooks: Are the Mikkelsen twins running a scam? Here’s our investigation - Vox https://www.vox.com/culture/24128560/amazon-trash-ebooks-mikkelsen-twins-ai-publishing-academy-scam

・関連記事

Amazonで「AIが生成した低品質の伝記」が急増、AI生成書籍の氾濫を食い止めるためAmazonが一部ジャンルの出版制限を開始 - GIGAZINE



AIが書いた本がAmazonで他人名義で販売されているという報告、名前が使われた著者は「これなら自分の本が海賊版で出回った方がマシ」と訴え - GIGAZINE



undefined



「悪いコンテンツは良いコンテンツを駆逐する」という「グレシャムの法則2.0」とは? - GIGAZINE



インターネットトラフィックの7割以上は悪いボットと詐欺に使われている - GIGAZINE



2024年04月21日 22時30分00秒 in Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.