AmazonのAudibleにおけるデジタル著作権管理をSF作家が批判

SF作家のコリイ・ドクトロウ氏は、自身の小説「Attack Surface」のオーディオブックを販売するため、Kickstarterでプロジェクトを開始し資金を募りました。プロジェクト立ち上げの理由はAmazonのAudibleにおけるデジタル著作権管理(DRM)に関する規約に問題があったためで、ドクトロウ氏はAudibleとDRMを痛烈に非難しています。



DRMはオーディオブックを含むデジタルコンテンツの海賊版作成防止のため、オリジナルデータを特定のソフトウェアまたはハードウェア以外で再生できなくするシステムです。DRMが適用されたコンテンツは、特定のプラットフォーム以外で配信したり利用したりすることができなくなります。なお、DRMが適用されたデータから故意にDRMを解除したり、解除のためのツールを提供したりすることは違法です。





AmazonのKindleでは電子書籍にDRMを適用させるかどうかを出版社側が決定できるそうですが、Audibleで配信されるオーディオブックにはすべてDRMが適用されるため、同じオーディオブックのデータを他のプラットフォームで販売・配信することができなくなるとのこと。AudibleにおけるDRMの規約について、ドクトロウ氏は「私たちは、販売されている製品をどのように使うかを一方的に決められてしまうような世界では生きてはいけません」とコメントしています。



また、ドクトロウ氏がTwitter上で独自のオーディオブックを制作するためのKickstarterプロジェクトを発表した際、ドクトロウ氏は「私は1万の太陽の熱でDRMを憎んでいます。DRMはセキュリティとプライバシーの悪夢であり、独占主義者の親友であり、人権への総体的な侮辱です。知っているかもしれませんが、AudibleはDRMがない限り、オーディオブックを提供することはできません」と述べています。



Speaking of careers and ethics. As you probably know, I hate DRM with the heat of 10000 suns: it is a security/privacy nightmare, a monopolist's best friend, and a gross insult to human rights. As you may also know, Audible will not carry any audiobooks unless they have DRM.



