「XZ Utils」に仕掛けられたサイバー攻撃と同様のものが他のプロジェクトにも仕掛けられているとOpenSSFが警告

2024年4月、Linuxディストリビューションに組み込まれている圧縮ツール「XZ Utils」に悪意あるバックドアが仕掛けられていたことが発覚した一件で、オープンソースの脆弱(ぜいじゃく)性監視を行っているOpen Source Security(OpenSSF)とJavaScriptのエコシステムに支援を行っているOpenJS Foundationは、今回の一件は単独の事象ではなく、他のオープンソースプロジェクトも標的となった広範な攻撃の一部である可能性を指摘し、警戒を呼びかけています。 Open Source Security (OpenSSF) and OpenJS Foundations Issue Alert for Social Engineering Takeovers of Open Source Projects – Open Source Security Foundation https://openssf.org/blog/2024/04/15/open-source-security-openssf-and-openjs-foundations-issue-alert-for-social-engineering-takeovers-of-open-source-projects/

2024年04月18日 00時03分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

