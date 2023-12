コントローラーで「DOOM」や「プリンス・オブ・ペルシャ」などのレトロゲームをブラウザ上で遊べるプラットフォーム「DOS_deck」で実際にゲームをプレイしてみた

4つのゲームがシークレットとして隠されていますが、クリックすることで中身を見ることができます。用意されているゲームタイトルは「The Elder Scrolls:Arena」「Quake」「Tyrian」「Prince of Persia」「Wacky Wheels」「Beneath a Steel Sky」「Lemmings」「One Must Fall 2097」「Warcraft:Orcs&Humans」「Jazz Jackrabbit」「Syndicate」「DOOM」「Epic Pinball」「The Black Cauldron」「Wolfenstein 3D」「Command&Conquer」「Heretic」「Commander Keen」「Commander Keen 4」「The Lost Vikings」「Supaplex」の21種類です。

2023年12月24日 22時38分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

