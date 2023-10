鮮魚のピチピチ感からチーズのトロトロ感まで完全再現した驚異的クオリティの食品サンプルたち

・関連記事

実際に食べられそうなくらいリアルな海老天とレタスの食品サンプルを手作りしてきました - GIGAZINE



誤食厳禁のリアリティ、取引先に強烈なインパクトを残す名刺ケース「食品サンプル飯(めいし)ケース」レビュー - GIGAZINE



ご飯と梅干の比率が逆の「復讐弁当」など存在感を放ちまくるiPhone6向け食品サンプルケースを使ってみた - GIGAZINE



職人の本気を感じるスマホスタンド「食品サンプルスタンド」4種類は見るだけでお腹がすいてくるクオリティ - GIGAZINE



おでんの重みをズッシリ感じるiPhone 4用食品サンプルカバー - GIGAZINE



脂ののった鰻が食欲をそそるが食べられないiPhone用食品サンプルカバー - GIGAZINE



オーシャンビューな日本食研本社社屋で食品サンプルがいっぱいの博物館を見学し、社員食堂でご飯を食べてきました - GIGAZINE



2023年10月13日 06時00分00秒 in 取材, 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.