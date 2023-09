iPhone 15の売れ行きが好調、予約注文数がiPhone 14に比べて約10％から12％増加していることが報告される

iPhone 15 sales up 10% over iPhone 14, says Wedbush analysts https://appleinsider.com/articles/23/09/18/iphone-15-pre-orders-up-10-worldwide-year-over-year-says-wedbush

2023年9月13日に 発表 され、9月15日から予約受付が開始されたAppleのスマートフォン「iPhone 15」シリーズの注文数が、2022年に発売されたiPhone 14シリーズの注文数を約10~12%上回っていることが報告されています。 iPhone 15 pre-orders up 10-12% on iPhone 14 – tracking analysis https://9to5mac.com/2023/09/18/iphone-15-pre-orders/

・関連記事

iPhone 15 ProのA17 ProチップはシングルコアスコアがIntelのi9-13900KやAMDの7950Xに迫るハイスコアであることが明らかに - GIGAZINE



iPhone 15シリーズでLightningからUSB-Cに切り替わるうえで知っておくべきこと - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」の背面ガラスの修理費用が格安に - GIGAZINE



「iPhone 15」「iPhone 15 Plus」が登場、ついにLightning廃止でUSB-C採用 - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」が登場、チタニウムフレーム採用でよりエレガントに進化 - GIGAZINE

2023年09月19日 19時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.