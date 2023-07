あのNASAが無料で視聴可能なストリーミングサービス「NASA＋」を発表

NASA is launching a new ‘Plus’ streaming service - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/28/23811235/nasa-plus-streaming-service-announce NASAが nasa.gov と science.nasa.gov を刷新し、共通の検索エンジン・統合されたナビゲーション・最新化された安全なウェブツールセット・トピック主導のエクスペリエンスなどを備えた新しいウェブサイトを開設すると発表しました。 NASAの新しいウェブサイトのベータ版はすでに公開されており、以下からアクセス可能です。 NASA Beta Website Homepage https://beta.nasa.gov/

2023年07月29日 10時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

