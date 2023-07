植物の成長システムをシミュレーションして3Dモデリングに反映した書籍「植物のアルゴリズム的美しさ」とは？

The Algorithmic Beauty of Plants [pdf] | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36853206 「植物のアルゴリズム的美しさ」は、植物の成長プロセスをはじめとしたさまざまな自然物の構造を記述・表現できるアルゴリズムについて、架空の植物モデリングに応用した最初の本として重要視されています。このようなアルゴリズムは、著者であるリンデンマイヤー氏の名前から「リンデンマイヤーシステム」もしくは「 Lシステム 」と呼ばれており、自然物の複雑な分岐構造を記述するための他、人工生命の研究にも役立っています。 1990年に初版が発行された「植物のアルゴリズム的美しさ」は、出版は既に終了していますが、プルシンキェヴィチ氏および同僚の研究者、学生によって発行された論文や書籍についてまとめた「 BMV Publications 」というサイトでPDF形式のダウンロードが可能です。書籍は章ごとにダウンロードできるほか、本全体を高品質版(約17メガバイト)と軽量版(約4メガバイト)のいずれかでダウンロード可能になっています。書籍には多くの図やイラスト、3Dモデリングの例が含まれているため、十分に理解するためにはできるだけ高品質版を読むことが推奨されています。

「 The Algorithmic Beauty of Plants (植物のアルゴリズム的美しさ)」とは、ポーランドのコンピューター科学者であるプシェミスワフ・プルシンキェヴィチ氏とハンガリーの生物学者であるアリスティド・リンデンマイヤー氏が執筆した書籍で、植物の発生と成長プロセスに現れる特定のパターンをコンピューターシミュレーションで分析した最初の包括的な本として知られています。1990年の初版発行以来繰り返し論文として引用されている他、本書で紹介された植物のアルゴリズム的美しさを、実際のプログラムで再現するといった動きも複数見られています。 (PDFファイル)The Algorithmic Beauty of Plants http://algorithmicbotany.org/papers/abop/abop.pdf 001

2023年07月29日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

