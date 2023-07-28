「iPhone 15 Pro」と「iPhone 15 Pro Max」に「アクションボタン」が搭載される可能性
Appleが2023年秋頃に発売するとウワサされているiPhone 15 Pro／Pro Maxに、ユーザーが好みの機能を割り当てることができる「アクションボタン」が搭載される可能性が報じられています。
iPhone 15 Pro Action Button Options Potentially Revealed in iOS 17 Code: Flashlight, Shortcuts, Voice Memos, and More - MacRumors
https://www.macrumors.com/2023/07/26/ios-17-beta-action-button-iphone-15-pro/
The iPhone 15 Pro’s secret weapon just leaked in iOS 17 — this could be a game changer | Tom's Guide
https://www.tomsguide.com/news/the-iphone-15-pros-secret-weapon-just-leaked-in-ios-17-this-could-be-a-game-changer
iPhone 15 Pro／Pro Maxでは、マナーモードや着信モード、消音モードに切り替えるための「着信／サイレントスイッチ」が廃止され、代わりにアクションボタンが搭載されると考えられています。
アクションボタンについては、すでに2022年発売の「Apple Watch Ultra」に搭載されている機能です。Apple Watch Ultraでは、アクションボタンに好きなアプリやアクションを登録し、ワンボタンでそれを実行することが可能でした。
Appleは開発者向けベータ版として、2023年7月26日にiOS 17 Beta 4をリリースしました。海外メディア・MacRumorsのスティーブ・モーザー氏は、このiOS 17 Beta 4の中に、iPhone 15 Pro／Pro Maxに搭載される可能性のあるアクションボタンの機能を示すコードが含まれていることを報告しています。
さらにモーザー氏は、iPhone 15 Pro／Pro Maxのアクションボタンに割り当て可能な機能について、以下の機能を紹介しています。
What will you set your iPhone Action button to? I would map it to Control Center (through a Shortcut) instead of having to reach to top of my phone to activate it. https://t.co/yrIfusn3zd pic.twitter.com/JdDbTC5OwF— Steve Moser (@SteveMoser)
◆アクセシビリティ
VoiceOverやズーム機能、AssistiveTouchなどを立ち上げることが可能です。
◆ショートカット
メッセージの送信やプレイリストの再生、スマートホームデバイスのコントロールなど、ユーザーが作成またはダウンロードしたショートカットを立ち上げることができます。
◆サイレントモード
従来の着信／サイレントスイッチの操作と同様に、ボタンを押すだけでマナーモードや着信モードに切り替えることが可能です。
◆カメラ
アクションボタンを1回押すだけで、カメラアプリを起動したり、撮影や録画を開始したりすることが可能です。
◆懐中電灯
背面のフラッシュライトを点灯もしくは消灯します。
◆集中モード
アクションボタンを押すだけで、集中モードのオン・オフを切り替えることが可能です。
◆拡大鏡
拡大鏡アプリを起動して、小さなテキストやオブジェクトなどを拡大することができます。
◆翻訳
翻訳アプリを起動します。その後、会話やテキスト翻訳を行います。
◆ボイスメモ
ボイスメモアプリで音声の録音を開始・停止することが可能です。
なお、AppleはiPhone 15 Pro／Pro Maxのアクションボタンの搭載についてコメントを残していません。iPhone 15 Pro／Pro Maxは2023年秋頃に発売されると考えられていますが、一方でiPhone 15シリーズの発売が例年より遅れる可能性も報じられています。
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