GPUメモリが小さくてもパラメーター数が大きい言語モデルをトレーニング可能になる手法「QLoRA」が登場、一体どんな手法なのか？

GPT-1は1億1700万個のパラメーターを持つ言語モデルで、GPT-2では15億、GPT-3では1750億とパラメーター数が増加するにつれて言語モデルの性能が上がってきています。しかしパラメーター数が増加するにつれてトレーニングに必要なデータの数やトレーニング中に使用するメモリの量も増加し、トレーニングのコストが大きく増加してしまいます。そんな中、メモリの消費量を激減させつつ少ないデータでトレーニングできる手法「 QLoRA 」が登場しました。 [2305.14314] QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs https://arxiv.org/abs/2305.14314 artidoro/qlora: QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs https://github.com/artidoro/qlora ChatGPTのような大規模言語モデルを作成する際には、まず大量のテキストデータを用いてモデルに「文字の扱い方」を学習させます。こうしてできたモデルが「事前学習済みモデル」と呼ばれるモデルで、代表的な例としてはLLaMaや RedPajama-INCITE が上げられます。その後、Q&Aのお手本など高品質なデータを利用して目的にあった出力を得られるように追加でファインチューニングと呼ばれるトレーニングを行うという流れが一般的です。ファインチューニングだけでもかなり人間らしい返答ができるようになるのですが、より性能を上げるために人間からの評価をモデルにフィードバックする「人間のフィードバックによる教科学習(RLHF)」を行う場合もあります。

・関連記事

グラボ非搭載の低スペックPCでも使える軽量チャットAI「GPT4ALL」の使い方まとめ - GIGAZINE



1600以上のAPIを適切に呼び出してAIに付き物の「幻覚」を大幅に減らす言語モデル「Gorilla」が公開される - GIGAZINE



マインクラフトを大規模言語モデルのGPT-4で反復学習しながら自動でプレイするAIエージェント「Voyager」が登場 - GIGAZINE



無料でノートPCでも実行可能な70億パラメータのチャットボット「GPT4ALL」発表 - GIGAZINE



OpenAIが「言語モデルに言語モデルを説明」させるデモンストレーションツールを公開 - GIGAZINE

2023年06月03日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.