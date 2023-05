オープンソースの大規模言語モデル開発プロジェクト「RedPajama」が最初のモデル「RedPajama-INCITE」をリリース、無料で商用利用も可能

Metaが公開した大規模言語モデル「LLaMA」の論文に基づいて大規模言語モデルを構築するオープンソースのプロジェクト「RedPajama」が、LLaMAを可能な限り忠実に再現することを目的としたベースモデル「 RedPajama-INCITE 」を公開しました。 Releasing 3B and 7B RedPajama-INCITE family of models including base, instruction-tuned & chat models — TOGETHER https://www.together.xyz/blog/redpajama-models-v1

2023年05月11日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

