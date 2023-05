NVIDIAが生成AIでゲームのNPCと会話できる「NVIDIA Avatar Cloud Engine(ACE)」のデモムービーを公開

・関連記事

画像生成AIやChatGPTなどのジェネレーティブAIはゲーム開発のあり方を大きく変えつつある - GIGAZINE



ゲームに登場する無数のNPCのセリフを自動生成してくれるAI「Ghostwriter」をUbisoftが発表 - GIGAZINE



ファンタジー世界が舞台のゲームでAIが「目的があるかのように」話したり行動したりできるようにする研究 - GIGAZINE



AIが中国で既にイラストレーターの仕事を奪い始めている、現場の悲鳴と実際にどのようにAIが用いられているのかをまとめたレポートが公開 - GIGAZINE



チャットAIを尋問してパスワードを自白させるゲーム「Gandalf(ガンダルフ)」 - GIGAZINE

2023年05月30日 10時40分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.