NVIDIAが無料版「Omniverse」の提供開始、そもそも「Omniverse」では一体何ができるのか?



半導体メーカーのNVIDIAはクリエイティブアプリとワークフローを強化・加速するためのデザインコラボレーションプラットフォームの「NVIDIA Omniverse」を構築しています。Omniverseは2021年にオープンベータ版がリリースされていたのですが、GeForce RTXシリーズなどのNVIDIA製GPUを使用しているユーザー向けに、無料で提供開始となったことがアナウンスされました。



NVIDIAが、オープンベータ版が公開されていたOmniverseを、NVIDIA RTXシリーズやGeForce RTXシリーズのGPUを使用しているユーザー向けに、無料で提供すると発表しました。



OmniverseはNVIDIAのリアルタイム3Dデザインコラボレーションプラットフォームであり、仮想世界シミュレーションプラットフォームでもあります。NVIDIAは具体的な使用例として、「息をのむようなレイトレーシングレンダリング」「物理的に正確なシミュレーション」「フォトリアリスティックなリアルタイムレンダリング」「マルチユーザーデザインコラボレーション」を挙げており、建築・エンジニアリング業、エンターテインメント業、製造業、スーパーコンピューティング、ゲーム開発などの分野で活用できるとしています。





Omniverseの作例は以下のムービーで確認可能です。



Omniverseを利用することで、アーティストやデザイナー、クリエイターは自身のPC上から3Dアセットやシーンを作成するために、主要なデザインアプリを使用可能となります。具体的にどのようなアプリを利用できるかは以下の通り。また、Autodesk 3ds MaxやPhotoshopといったサードパーティー製アプリをOmniverseと連携させることも可能です。



AUDIO2FACE:AIの力を利用して音声ソースのみで豊かな顔の表情を生成することができるアプリ

CREATE:Pixar USDでシーンをリアルタイムの対話形式で組み立て、シミュレーションし、レンダリングするアプリ

MACHINIMA:RTXクリエイター向けのAIツールキット

KAOLIN:NVIDIAのKaolin PyTorchライブラリと併用することで3Dディープラーニング研究をシンプルかつ加速することができるビジュアライゼーションツール

ISAAC SIM:忠実度が高いフォトリアルな3D環境でロボットをインポート・ビルド・テストできるアプリ

VIEW:パワフルで物理的に正確かつフォトリアルなビジュアライゼーションツール





無料版とは別に、有料サブスクリプション版のOmniverse Enterpriseも用意されており、2022年11月に開催予定のGTCから利用可能になる予定です。



NVIDIAはOmniverseについて、「20年以上にわたるNVIDIAの画期的な作業の集大成であり、グラフィック・AI・シミュレーション・スケーラブルなコンピューティングを単一のプラットフォームにもたらし、既存の3Dワークフローを強化するものです」と説明しています。



なお、Omniverseは以下からダウンロード可能です。



