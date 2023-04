大半のパスワードを1分以内にクラッキングできるAI「PassGAN」が登場、どんなパスワードであればPassGANでも解析不可能なのか？

サイバーセキュリティ企業のHome Security Heroesが、ニューラルネットワークでパスワード予測を行うAI「 PassGAN 」を使って実際のパスワードを解析する実験の結果を発表しました。それによると、一般的なパスワードのおよそ半分が1分で、65%が1時間で解析できてしまったとのことです。 2023 Password Cracking: How Fast Can AI Crack Passwords? https://www.homesecurityheroes.com/ai-password-cracking/

2023年04月12日 10時53分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

