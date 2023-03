2023年3月3日のヘッドラインニュース

美味しくなって(小さくなって)新登場を繰り返し、詐欺容器や厚衣を繰り返すセブンイレブン VS 47%増量キャンペーンを宣伝しておきながら数が少なく入手困難 売り切れPOPが事前に用意されてて品薄商法を疑われるローソン VS 40%増量と嘘をつき 実際は50%前後増やしてたファミマ

2023年3月2日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2023年03月03日

