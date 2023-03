ちゃんとしたアラビア語の文章ができているかどうか判別する3つのポイント

مستوعبين ان هذا الستور السعودي لغتنا العربية الى وين ؟؟ #اطردو_القائمين_على_بلايستيشن_السعوديه @tha_rami add this to your site pic.twitter.com/DzLL1bGgDa

「メディアで誤ったアラビア語表現を見ることに疲れてしまった」というラミ・イスマイルさんが、アラビア語の文章になっているかどうかを簡単に判別するポイントを示しています。 Help, is this عربي? https://isthisarabic.com/

・関連記事

「その記号っぽい文字は一体何語なのか?」を見分けるフローチャート - GIGAZINE



世界にはさまざまな文字が使われていて「人類すごい」と感動すら覚える - GIGAZINE



英語は今後100年の間に「English」から「Panglish」へ変わる - GIGAZINE



2023年03月01日 09時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.