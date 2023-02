2023年02月26日 18時00分 ハードウェア

リアルで爆笑しているときだけ「LOL」と送信することができる「LOL Verifier」



SNSなどにおいて、実際に笑っていないにもかかわらず「(笑)」などと入力した経験がある人は多いはず。クリエイターのブライアン・ムーア氏が、「LOL(大笑い)」とテキストメッセージを入力した際に、実際の笑い声を認識しないと送信できない「LOL Verifier」を作成しました。



ムーア氏は「LOLは大笑いという意味だったはずですが、インターネットにおけるこの単語はいつしか単なるメッセージになってしまいました」と述べています。そこでムーア氏はAIによる音声認識技術を使用することで「LOLの信ぴょう性を回復する」ことを目的にLOL Verifierを作成しました。



I made this thing called LOL Verifier: a device that only lets you type lol if you’ve actually laughed out loud pic.twitter.com/Gsc63yGEm0 — Brian Moore (@lanewinfield)



LOL Verifierはキーボードとコンピューターの間に接続するデバイスで、中心にライトが設置されています。





LOL Verifierはユーザーが「LOL」と入力した場合、笑い声を認識する状態に変化します。その際にユーザーが大笑いするとライトが緑色に変わり、「LOL」が送信可能になります。





一方でユーザーの笑い声が聞き取れない場合や、大笑いには至らない場合、ライトは赤色に変化し、入力した「LOL」は「That’s funny.(それは面白いね)」などの別のメッセージに変換されます。





ムーア氏によると、LOLはテキストメッセージにおいてもはや句読点と同じ扱いになっている、という事実に対処するためにLOL Verifierの作成に取り掛かったとのこと。



LOL Verifierが搭載したソフトウェアには、AIによる音声認識モデルが搭載されています。ムーア氏は「この音声認識モデルが機能するためには大笑いをトレーニングする必要がありました。さらに大笑いには至らない場合の笑い声もトレーニングする必要があります」と述べています。そのためにムーア氏は「私は何百もの笑い声のサンプルを記録しました。狂ったようにコンピューターに笑い声を入力する作業を30分以上続けることになりました」と報告しています。





ムーア氏はLOL Veiferを個人のテキストメッセージやDiscordなどで実際に使用しており、そのおかげで正直な人になれたとのことまた、ムーア氏がLOL Verifierを作成したことを知る友人は、ムーア氏から「LOL」というメッセージが届いた場合、実際にムーア氏が大笑いしていることを知ることができるため、光栄だと思うと述べています。



ムーア氏によると、LOL VerifierはSNS上で反応を得るためのプロジェクトでしたが、もしも急速に人気が高まった場合、コードなどを公開することを考えているとのこと。しかし「自分でLOL Verifierを作成する場合、30分以上連続してコンピューターに向かって笑い続ける必要があることを警告しておきます」とムーア氏は述べています。