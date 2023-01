2023年01月24日 11時53分 ソフトウェア

AppleがiOS 16.3・iPadOS 16.3・macOS Ventura 13.2をリリース、純正壁紙追加・Apple IDでFIDOキーをサポート・iCloudの高度なデータ保護など



Appleが「iOS 16.3」「iPadOS 16.3」「macOS Ventura 13.2」を2023年1月23日にリリースしました。アップデートを適用すると高度なデータ保護が利用可能となる他、Apple IDでのサインイン時に物理キーを利用できるようになります。



About the security content of iOS 16.3 and iPadOS 16.3 - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/HT213606



About the security content of macOS Ventura 13.2 - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/HT213605



◆iOS 16.3

・iCloud用の高度なデータ保護

Appleが提供するクラウドサービス「iCloud」に高度なデータ保護機能が追加されました。これにより、「iCloudバックアップ」「メモ」「写真」を含む合計23種類のデータがエンドツーエンドの暗号化で保護され、クラウドのデータが流出した場合でも情報を保護することが可能になりました。



・Apple ID用のセキュリティキー

Apple IDでのサインイン時に、FIDOに準拠した物理キーを利用できるようになりました。iPhoneにおけるセキュリティキーの設定手順は以下の通り。



まず、設定アプリを起動し、最上部の検索バーをタップ。





「パスワードとセキュリティ」を検索してタップします。





続いて「セキュリティキーを追加」をタップ。





これで、セキュリティキーを登録できます。ただし、セキュリティキーはバックアップ用も含めて2個必要です。





また、セキュリティキーの詳細は以下のページで確認できます。



About Security Keys for Apple ID - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/HT213154



・新たな純正壁紙

「iOS 16.3」では、黒人のクリエイティブチームおよび協力スタッフによって作成された純正壁紙が新たに追加されています。





他にも「iOS 16.3」には以下の修正が含まれています。



・HomePod(第2世代)に対応

・緊急SOSで意図しない緊急通報を防ぐために、サイドボタンと、上下どちらかの音量ボタンを長押ししてから放す操作が必要

・フリーボードで、Apple Pencilまたは指を使って描画した筆線が共有ボードに表示されないことがある問題を修正

・ロック画面の壁紙が真っ黒になることがある問題に対処

・iPhone 14 Pro Maxのスリープ解除中に横線が一時的に表示されることがある問題を修正

・「ホーム」のロック画面ウィジェットにホームAppの状況が正確に表示されない問題を修正

・Siriがミュージックのリクエストに正しく応答しないことがある問題に対処

・CarPlayのSiriへのリクエストが正しく認識されないことがある問題を解決



さらに、上記の修正に加えて機密データへのアクセスなどが可能となる脆弱(ぜいじゃく)性が修正されています。



◆iPadOS 16.3

「iPadOS 16.3」の変更点は以下の通り。



・HomePod(第2世代)に対応

・iCloud用の高度なデータ保護

・Apple ID用のセキュリティキー

・フリーボードで、Apple Pencilまたは指を使って描画した筆線が共有ボードに表示されないことがある問題を修正

・Siriがミュージックのリクエストに正しく応答しないことがある問題に対処



さらに、上記の修正に加えて複数の脆弱(ぜいじゃく)性が修正されています。



◆macOS Ventura 13.2

「macOS Ventura 13.2」の変更点は以下の通り。



・iCloud用の高度なデータ保護

・Apple ID用のセキュリティキー

・フリーボードで、Apple Pencilまたは指を使って描画した筆線が共有ボードに表示されないことがある問題を修正

・VoiceOverのオーディオフィードバックが停止することがある問題を修正



さらに、上記の修正に加えて複数の脆弱(ぜいじゃく)性が修正されています。