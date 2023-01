2023年01月24日 11時55分 ハードウェア

AppleのMRヘッドセット「Reality Pro(仮称)」は視線や手の動きの追跡、3DのiOSライクなUI、Mac外部ディスプレイ機能など搭載か



Appleが開発を進めているMRヘッドセット「Reality Pro(仮称)」で、ハウジング内のセンサーを用いた視線追跡や、複数のカメラを用いた手の動きの追跡が行われ、外部端末なしで3DのiOS風UIを操作することになるといった詳細な情報が報じられています。



Apple Reality Pro Details: Eye & Hand Tracking, App Store, 3D iOS-Like Interface - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-23/apple-reality-pro-details-eye-hand-tracking-app-store-3d-ios-like-interface



Apple's Mixed Reality Headset to Feature iOS-Like Interface, Advanced Hand Tracking, and Will Work as Second Display for Mac - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/01/23/apple-mixed-reality-headset-interface-details/



Apple’s ‘Reality Pro’ VR headset could have next-gen hand- and eye-tracking control - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/23/23567935/apple-reality-pro-vr-headset-hand-tracking-mac-screen-mirror-facetime



Appleが開発中のMRヘッドセットについては、2023年1月初頭、ニュースサイト・The Informationが開発者に接触して詳細な情報を聞き出しています。



Appleが開発するMRヘッドセットの詳細が報じられる、ダイヤルでVRと現実を切り替え可能&AirPodsとの連携など - GIGAZINE





このとき、ヘッドセットにはジェスチャーや体の動き、表情、視線などをキャプチャーするために12台以上のカメラとセンサーが搭載されていることが明かされています。



経済紙・Bloombergのマーク・ガーマン氏が伝えたところによると、ヘッドセット内に取り付けられたセンサーで視線を、カメラでユーザーの手の動きを分析。何もない空中にボタンやアプリアイコン、リスト項目を表示し、親指と人さし指でピンチ操作することで、タスクを実行できるとのこと。





先行するVRヘッドセットは、いずれもハンドコントローラーが付属しますが、AppleのMRヘッドセットは外部コントローラーを必要としないというわけです。



MetaのハイエンドVRデバイス「Quest Pro」は2022年10月26日に発売、価格は22万6800円 - GIGAZINE





「PlayStation VR2」海外レビューまとめ、4KHDR映像・指トラッキング・振動機能でVRへの没入感が高まる - GIGAZINE





インターフェイスはiPhoneやiPadとほぼ同様で、いわば「3D版iOS」のようなものなので、Appleユーザーであれば親しみやすいものだとのこと。また、Macの外部ディスプレイとして用いることもでき、その際にはMac用のマウスとキーボードでの操作が可能です。



また、ガーマン氏の報告によると、ユーザー同士の共同作業にも力が入れられていて、2人のヘッドセットユーザーがFaceTime通話を行うとき、仮想現実でユーザーの顔と全身をリアルタイムレンダリングしてくれるとのこと。仮想空間を用いた会議ではアバターを表示するのが一般的なので、これは大きな変革だといえます。



AppleのMRヘッドセットは2023年後半までに正式発表される見込みで、価格は3000ドル(約40万円)の予想。ガーマン氏は、すでに商標が出願された「Reality Pro」の名称になるのではないかと推測しています。