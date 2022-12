2022年12月08日 12時10分 メモ

ドイツで陰謀論グループが国家転覆を狙ったクーデターを計画、貴族の子孫「ハイリヒ13世」など25人が逮捕される

by Boris Roessler/dpa via AP



ドイツ当局が2022年12月7日(水)に、陰謀論を信じてドイツ政府の転覆を企てたとして、暴力的なクーデターを計画した疑いで極右グループのメンバーとその支持者25人を逮捕したと発表しました。逮捕者の中にはドイツの貴族の子孫や退役した元空挺部隊員、元裁判官などが含まれていました。



今回逮捕されたのは、まだ正式名称が明らかになっていないテロ組織のメンバーでドイツ人の22人と、支援者と思われるドイツ人2人、およびロシア人1人の合計25人です。警察による家宅捜索はベルリン州やバーデン=ヴュルテンベルク州などドイツ各地の150カ所で一斉に実施されたほか、オーストリアとイタリアでも行われました。また、さらに27人の容疑者に対しても裁判所命令による捜索が継続中です。



by AP Photo/Michael Probst



逮捕者の中には、2人の首謀者の1人として、ドイツ領主の家系であるロイス家の子孫のハインリヒ13世ロイス公(Heinrich XIII Prince Reuss)71歳も含まれています。ロイス家は家法で男性は全員ハインリヒを名乗ることが定められています。



今回逮捕された25人の容疑者らは、遅くとも2021年11月末までに設立されたテロ組織に所属しており、このグループについて当局は「いわゆるライヒスビュルガー(帝国市民)運動とQAnonのイデオロギー的な物語から成る陰謀論神話の集合体」と形容しました。



ライヒスビュルガー運動とは、第二次世界大戦後のドイツ連邦共和国を否定し、ドイツ帝国がまだ存続していると考えているグループで、暴力の行使も辞さない姿勢から極右過激派団体として扱われています。



また、容疑者グループはアメリカの陰謀論にも感化されており、ドイツ政府がいわゆる「ディープステート」と呼ばれる勢力に支配されていると固く信じて、その暴力的な排除に参加するための具体的な準備を決行していたとのこと。





準備活動には、新国家の行政構造についての協議や、新メンバーの採用などが含まれており、その中心にあったのがハインリヒ13世率いる「評議会」でした。この評議会はドイツ政府を打倒した後はハイリヒ13世を指導者とする新たな支配体制を構築しようともくろんでおり、新政府樹立後は連合国、つまり第二次世界大戦の戦勝国らと新しい秩序について交渉する予定だったとのこと。また、連合国の窓口としてロシア政府にも連絡を送っていましたが、ロシア政府からの反応はありませんでした。



さらに、評議会はドイツ陸軍特殊部隊の元将校が率いる「軍事部門」を擁しており、この軍事部門が機材の調達や射撃訓練の実施などを担っていました。当局は、これらの活動がテロ行為およびその支援を禁じるドイツの刑法に違反した疑いがあるとして、今回の逮捕に踏み切りました。



ドイツのナンシー・フェーザー内務大臣は会見で、「今回の捜査はライヒスビュルガーの中にいるテロリストの脅威の深さを物語るものです。さらなる調査によってクーデター計画がどこまで進んでいたのかが明らかになるでしょう」と述べたほか、Twitterにも「私たちは民主主義の敵に全力で反撃しました」と投稿しました。



Wir wehren uns mit aller Härte gegen die Feinde der Demokratie. Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung durch #Reichsbürger blicken. Ich danke den mehr als 3000 Polizeikräften von Bund und Ländern sehr für ihren heutigen gefährlichen Einsatz. — Nancy Faeser (@NancyFaeser)