2022年08月12日 07時00分 メモ

ワクチン推進派の医師が反ワクチン活動家らから度重なる殺害予告を受けた後に自殺する事態が発生



オーストリアの医療関係者が、反ワクチン活動家やパンデミック陰謀論者から数ヶ月にわたって暴力的な脅迫を受けていた開業医、リサ・マリア・ケラーマイヤー氏が自ら命を絶ったことを受け、医師に対する保護を強化するよう求めました。



Austrian doctors speak out after suicide of GP following Covid threats | Austria | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/02/austria-doctors-demand-more-protection-lisa-maria-kellermayr-death





現地時間の2022年7月29日、ケラーマイヤー氏が湖畔のリゾート地にある診療所で死亡しているのが見つかりました。3通の遺書があったことから自殺だとみられており、検察官は報道各社に対して検視を行う予定がないと発表しました。



氏の訃報は大規模な追悼集会や抗議活動を引き起こしました。





ケラーマイヤー氏はボランティアで新型コロナウイルス感染症患者の自宅を何週間も24時間体制で訪問し、献身的に医療活動を行っていたと伝えられています。また、ケラーマイヤー氏はワクチンの熱心な支持者でもあり、Twitterで自分の考えやアイデアを発信し、定期的にインタビューを受けてもいました。



しかし、この行動が反ワクチンの考えを持つ人や新型コロナウイルスを陰謀論だと見なす活動家の目に触れ、頻繁に嫌がらせや脅迫を受けていたとのこと。2021年11月には反ワクチンデモ隊とコロナウイルス陰謀論運動「クエルデンカー」の支持者が、ケラーマイヤー氏が勤務していた診療所を取り囲む事件が発生しました。その際に活動家の緊急車両が正面玄関を塞いだため、ケラーマイヤー氏は立腹しツイート。これに対しヘイトメールが殺到したそうです。



ケラーマイヤー氏は警察に保護を求めたものの、警察が真剣に取り合ってくれなかったことから、代わりに民間警備員を雇って対応したとのこと。警備員は後に「診療所に押し入った人から数本のバタフライナイフを押収したことがある」と証言しています。



その後も脅迫は続き、ケラーマイヤー氏は2022年6月28日に「不定期に殺害予告を受けている」とツイートして診療所の閉鎖を余儀なくされたことを明らかにしていました。



ORDINATION BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN



Liebe Patientinnen und Patienten,



Seit mehr als 7 Monaten bekommen wir in unregelmässigen Abständen Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene.



Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan um eine — Dr. Lisa-Maria Kellermayr (@drlisamaria)



このような状況で起きたケラーマイヤー氏の突然の死を受け、医療関係者らを中心に追悼集会が開かれました。オーストリア医師会のヨハネス・シュタインハート会長が「連帯を求め、暴力と憎悪に反対する強いメッセージを送る」として医師たちに集会への参加を呼びかけたところ、数百人の医師や医療スタッフ、そしてパンデミック対策に携わる科学者たちが参加したとのこと。この集会はヨハネス・ラウチ保健相を含むオーストリア政府によって支援され、合計数千人が集いました。



また、正しく医師を保護することも求められています。ケラーマイヤー氏を殺害予告の標的にしたと見られる人物のうち少なくとも2人がドイツ出身であることが判明したため、他のEU諸国でも加害者を起訴しやすくするなど、いじめや脅迫に対する法律を強化するよう求める声も上がっています。ラウチ保健相は「人に対する憎しみは許しがたい。この憎しみは最終的に止めなければならない」と述べました。