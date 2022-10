2022年10月07日 15時00分 動画

観葉植物にナタを振るうロボットアームを取り付けて自ら身を守らせるプロジェクト



植物は有毒物質や鋭いトゲなどさまざまな手段で身を守っていますが、これにマチェテ(machete)というナタのような道具を追加するプロジェクト「plant machete」が公開されています。



plant machete — David Bowen

https://www.dwbowen.com/plant-machete



Watch Out, This Plant Can Cut You With a Machete

https://www.vice.com/en/article/7k87p9/watch-out-this-plant-can-cut-you-with-a-machete



プランターに取り付けられたロボットアームで、植物がナタを縦横無尽に振るう様子は以下から見ることができます。



plant machete on Vimeo





ナタを振り回しているのは、ごく普通の観葉植物であるフィロデンドロンです。





葉には電極が取り付けられており、これで植物を流れる電気的ノイズを読み取ります。そして、それを自作ソフトウェアでナタを取り付けた産業用ロボットアームの動きにリアルタイムで変換しているとのこと。





このシステムを作ったアーティストのデビッド・ボーエン氏は、IT系ニュースサイト・Motherboardの取材に対して「一般的な観葉植物が、それを破壊するために使われるのと同じデバイスで自分自身を守ることができるようになったらどうなるかを知りたいと思いました」と語りました。