冷房を27度未満に設定することがスペインで禁止される

Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo? https://t.co/3nDyfnwsxb

気温がセ氏45度に達する日が続き熱波による死亡や山火事が 多発 しているスペインで、公共の場所でエアコンを27度以上に設定するよう義務づける法令が発令されました。各家庭にも自発的に対応するよう呼びかけられています。 Medidas de ahorro energético: el Gobierno dejará de iluminar los edificios públicos y da 7 días para apagar los escaparates https://www.elconfidencial.com/economia/2022-08-01/consejo-ministros-medidas-ahorro-gas_3470093/ Spain orders public places set air conditioning no lower than 27 degrees Celsius - The Verge https://www.theverge.com/2022/8/3/23291066/spain-bans-setting-air-conditioning-below-27-degrees-celsius 2022年8月2日に官報に掲載され、次週から施行される予定の法令では、公共の場所でエアコンを27度以上に設定し、省エネのために建物のドアを閉めたままにすることを義務づけています。公共の場所にはオフィス、店舗、バー、劇場、空港、駅などが含まれ、スペインの全家庭にも勧告として適用されています。さらに、冬の暖房をセ氏19度以下に保つことも義務づけられています。 スペインでは猛烈な熱波により1週間で360人が死亡したと報じられており、異常気象への対応を余儀なくされています。スペインのペドロ・サンチェス首相は、国が緊急にエネルギーを節約する必要があると公言し、人工的な支援なしに涼しく過ごすために、会社員にネクタイを外すよう奨励しているほどだとのこと。

・関連記事

熱波でイギリスの電気の価格が「55倍」に跳ね上がる - GIGAZINE



記録的熱波によりGoogle CloudとOracle Cloudの2つのクラウドサービスがほぼ同タイミングで停止 - GIGAZINE



人間が耐えられる限界の暑さは湿球温度「31度」だということが判明 - GIGAZINE



地球温暖化がもたらす寝苦しい夜が世界中の人々の「睡眠」を着実に悪化させている - GIGAZINE



気候変動がインドを直撃して降雨量99%減&過去122年間で最も暑い3月に、熱波による小麦の収穫量減などの問題も多発 - GIGAZINE

2022年08月05日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.