数百万ダウンロードされたAndroid向けアプリに影響する深刻度の高い脆弱性の存在が明らかに

Microsoft finds severe bugs in Android apps from large mobile providers https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-finds-severe-bugs-in-android-apps-from-large-mobile-providers/ 脆弱性が見つかったのは2021年9月のこと。

複数の通信キャリアが端末にプリインストールしているAndroidシステムアプリで使用されるモバイルフレームワークに、ユーザーがリモート攻撃・ローカル攻撃にさらされる可能性のある深刻な脆弱(ぜいじゃく)性が存在していたことを、Microsoftが明らかにしました。アプリはGoogle PlayからもDL可能なものでDL数は数百万にも上るとのことですが、すでに脆弱性は修正されています。 Android apps with millions of downloads exposed to high-severity vulnerabilities - Microsoft Security Blog https://www.microsoft.com/security/blog/2022/05/27/android-apps-with-millions-of-downloads-exposed-to-high-severity-vulnerabilities/

2022年05月30日 19時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logc_nt

