GoogleがSamsung製スマートフォンを対象にした「政府機関に支援された攻撃」の詳細を報告

Googleの脅威分析チーム「Threat Analysis Group(TAG)」が、Androidスマートフォンを対象に行われた3種類の攻撃の詳細を報告しました。3種の攻撃はいずれもSamsung製のスマートフォンを対象に実行されていたとのこと。また、同様の調査を実施した民間セキュリティ企業「The Citizen Lab」は、攻撃対象にはトルコに亡命中のエジプトの政治家 アイマン・ヌール 氏も含まれていたと報告しています。 Protecting Android users from 0-Day attacks https://blog.google/threat-analysis-group/protecting-android-users-from-0-day-attacks/ Pegasus vs. Predator: Dissident's Doubly-Infected iPhone Reveals Cytrox Mercenary Spyware - The Citizen Lab https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/ TAGが報告した3種類の攻撃はいずれも「『短縮URLサービスが生成するURLを模倣したURL』をメールで送信する」という手法で実行されました。これらの攻撃は数十人という限られた人々を対象に実行されており、アルメニア・インドネシア・エジプト・ギリシャ・コートジボワール・スペイン・セルビア・マダガスカルの人々を対象とした攻撃が確認されたとのこと。TAGは「攻撃は政府機関に支援されたものであると確信しています」と述べています。

2022年05月23日 11時54分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1o_hf

