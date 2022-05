2022年05月20日 10時45分 メモ

【訃報】「ブレードランナー」「炎のランナー」で知られる音楽家ヴァンゲリス氏死去

by Piano Piano!



「ブレードランナー」や「炎のランナー」などの映画音楽で知られるシンセサイザー演奏家で作曲家のヴァンゲリス氏が亡くなりました。79歳でした。



Vangelis Papathanasiou: Oscar-winning composer passes away at the age of 79 - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr

https://www.ot.gr/2022/05/19/english-edition/vangelis-papathanasiou-oscar-winning-composer-passes-away-at-the-age-of-79/



Vangelis, famed film composer and synth pioneer, dead at 79 | KNKX Public Radio

https://www.knkx.org/2022-05-19/vangelis-famed-film-composer-and-synth-pioneer-dead-at-79



Vangelis, famed film composer and synth pioneer, dead at 79 | KNKX Public Radio

https://www.knkx.org/2022-05-19/vangelis-famed-film-composer-and-synth-pioneer-dead-at-79



Vangelis, composer of Chariots of Fire and Blade Runner soundtracks, dies aged 79 | Music | The Guardian

https://www.theguardian.com/music/2022/may/19/vangelis-greek-composer-chariots-of-fire-blade-runner-dies



1943年にギリシャの港街ヴォロスで生まれたヴァンゲリスさんは、画家の父と音楽家の母に育てられ、幼い頃からピアノと作曲を始めていました。プロとしての音楽活動は高校時代から開始しており、ジャズバンドでピアノやオルガンを演奏したとのこと。その後、美術学校で映画や美術を学んだあと、「フォーミンクス」というバンドを結成してギリシャ内で活躍します。





フォーミンクスが1966年に解散した後、ヴァンゲリス氏はギリシャ映画の音楽を担当。その後1967年にギリシャで軍事クーデターが勃発すると、ギリシャを離れてロンドンに向かい、その後フランスに定住しました。ヴァンゲリス氏はこのフランスでの活動でソロアルバムを数枚リリースしたほか、映画音楽の作曲も数多く行いました。



1981年にヴァンゲリス氏は、1920年台にパリオリンピックを目指す2人のランナーを描いた「炎のランナー」の音楽を担当。当時、「炎のランナー」のような時代映画の音楽は管弦楽のオーケストラを使うのが一般的で、ヴァンゲリス氏のようなシンセサイザーを使った音楽が使われるのは非常に珍しかったとのこと。しかし、結果として「炎のランナー」は大ヒットとなり、ヴァンゲリス氏はアカデミー作曲賞を受賞しました。ただし、飛行機恐怖症だったヴァンゲリス氏は授賞式への参加を拒否しています。



以下が「炎のランナー」主題曲である「Chariots Of Fire」



Vangelis - Chariots Of Fire - YouTube





さらに1982年、ヴァンゲリス氏はリドリー・スコット監督のSF映画「ブレードランナー」の音楽も担当します。ただし、ヴァンゲリス氏による「ブレードランナー」のサウンドトラックは公開時にはリリースされず、記事作成時点でも完全なサウンドトラックは登場していません。



Main Titles - YouTube





ヴァンゲリス氏は他にも、スポーツ大会の公式テーマを多く作曲しており、1997年の世界陸上選手権のテーマや2000年のシドニー五輪の閉会式のテーマ曲、2002年の日韓FIFAワールドカップテーマ曲などを担当。また、2012年のロンドン五輪では、ヴァンゲリス氏の「炎のランナー」のテーマ曲が開会式中に流れるシーンもありました。



Mr. Bean Live Performance at the London 2012 Olympic Games - YouTube





ヴァンゲリス氏自身は1989年にギリシャへ帰国し、首都アテネに拠点を移していました。ヴァンゲリス氏の死因は明らかにはされていませんが、ギリシャの地元新聞Οικονομικός Ταχυδρόμοςによると、ヴァンゲリス氏は新型コロナウイルス感染症の治療でフランスの病院に入院していたとのことです。