ゲーミングマウスをスキャナーに魔改造してしまった猛者が登場

by Sinchen.Lin 過去にはかのキングジムから マウス型のスキャナー が販売されたこともありましたが、2022年になり新たに個人でマウスの光学センサーをスキャナーへ置き換えてしまった猛者が登場しました。 Hacking Logitech G402 Mouse to make a Camera! | qcentlabs https://qcentlabs.com/posts/g402_hack/ システムエンジニアのAnkit Sharma氏は、過去にとあるYouTuberが実践した「 マウスのスキャナー化 」という企画をふと思い出し、企画で使われていたマウスは古かったので新しいマウスでやってみたらどう変わるのだろうと疑問に思って自分でもやってみることにしたとのこと。 Sharma氏が選んだマウスはLogicoolの「 G402 」というゲーミングマウス。兄から譲り受けてしばらく使っていたものの、問題が頻発したため使用をやめ、「電子機器だからいずれ何かに使えるだろう」と考えて取っておいたものだそうです。 マウスのスキャナー化に向けて、ますはG402を分解したSharma氏。使用されているマイクロコントローラが「STM32F102」と呼ばれるものであり、センサーがAM010というバッジを付け直された「PMW 3320」であることを突き止めます。そして同僚にPCBレイアウトのリバースエンジニアリングを依頼し、下準備を整えました。

・関連記事

PCのマウスを改造してキーボード&モニター付きのモバイルPCに仕上げた猛者が登場 - GIGAZINE



ロジクールの最上位ワイヤレスマウス「MX Master 3」を分解して進化っぷりを徹底検証したレビューが登場 - GIGAZINE



マウスでなぞった通りにスキャンできるマウス型スキャナ - GIGAZINE



1944段階変形で世界に1つだけのオリジナルマウスにカスタマイズできる「R.A.T. PRO X Ultimate Gaming Mouse」レビュー - GIGAZINE



高校生が「PCを学校に持ち込みたくて」Windows10搭載の電子辞書を自作してしまう - GIGAZINE

2022年05月17日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.