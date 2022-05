落雷が集合住宅の排気口を伝わりトイレを爆破する事故が発生

アメリカ・オクラホマ州で「雷が排気口を伝ってトイレに到達し、トイレが爆発する」という世にも珍しい事故が発生しました。この事故によるケガ人は発生していませんが、トイレは木っ端みじんに砕け散り、天井も黒く焼け焦げてしまいました。 Lightning blows up toilet after traveling through apartment building’s exhaust vent | NewsNation https://www.newsnationnow.com/us-news/mid-south/lightning-blows-up-toilet-after-traveling-through-apartment-buildings-exhaust-vent/ トイレが爆発する事故は、2022年5月4日(水)の夜間に発生しました。現場の対応にあたった地元消防署によると、集合住宅に落ちた雷が排気口を通って1つの部屋のトイレに到達し、トイレを粉砕したとのこと。 雷によって粉砕されたトイレが以下。便座部分が跡形もなく砕け散り、周囲には黒く焼け焦げたトイレの残骸が散らばっています。

2022年05月10日 19時00分00秒

