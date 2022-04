ホンダが「ホンダ」に関する3Dモデルをすべて削除するように共有サイトへ警告、オリジナルパーツも問答無用で削除

3Dプリンターの登場によって、フィギュアや工作のパーツを自宅で簡単に作成できるようになりました。日常生活で使うアイテムのちょっとした部品も3Dプリンターで自作できるため、有志が作成した部品の3Dモデルデータがインターネット上で共有されていますが、車メーカーのホンダが「ホンダ」に関連する3Dモデルをすべて削除するように、弁護士を通じて3Dモデルの共有サイトに警告したと報じられています。 Honda Orders Big Takedown of Honda-Related 3D Printing Models From Maker Communities https://www.thedrive.com/news/honda-orders-big-takedown-of-honda-related-3d-printing-models-from-maker-communities 2022年4月初頭に、「3Dモデルの共有サイトである Printables から、ホンダの車に対応した互換パーツの3Dモデルが大量に削除されている」とRedditで話題になりました。 Redditでの報告によると、2022年3月30日以前に投稿された「Honda」という単語を含むすべてのモデルが警告なしでPrintablesから削除されたとのこと。Printablesから削除されたアイテムは、ウォッシャー液タンクのキャップ、トランクの取っ手、アシストグリップなどといった互換パーツや、キーケースやカップホルダーなどのオリジナルアクセサリの3Dモデルデータでした。

・関連記事

3Dプリンターで古い「旧車」の部品を出力して供給することをポルシェが発表 - GIGAZINE



プロジェクタースクリーン「キクチ GRANDVIEW GFP」が壊れたので3Dプリンターで修理してみたよレポート - GIGAZINE



切り餅を一瞬で「かがみ餅」にできる「かがみ餅アダプター」を実際に3Dプリンターで作ってみた - GIGAZINE



3Dプリンターで自作できる立体物データいろいろまとめ - GIGAZINE



Windowsエクスプローラー上で3Dモデルのプレビューがサムネイル表示できる「space-thumbnails」 - GIGAZINE

2022年04月18日 16時00分00秒 in メモ, ネットサービス, 乗り物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.