「AIは特許申請時の発明者として登録できない」とアメリカ特許商標庁が公式見解を発表

Artificial Intelligence Cannot Be Inventors, US Patent Office Rules - VICE https://www.vice.com/en_us/article/akw5g4/artificial-intelligence-cannot-be-inventors-us-patent-office-rules USPTOが今回の発表を行ったのは、2019年に「AIが発明した特許」が申請されたため。物理学者でAI研究者でもあるスティーブン・セイラー氏が、自身の開発したAIシステム DABUS を活用して、「形状が変形する食品容器」に関する技術と「非常用懐中電灯」に関する技術を発明。セイラー氏はこれらの発明を特許出願する際に、DABUSを発明者として申請を行いました。 従来のアメリカの特許法において「AIが発明者」になるケースは想定されておらず、「発明者として資格を持つのは『個人』に限られる」という条項があるのみでした。セイラー氏と特許法の専門家グループは、「セイラー氏自身は食品容器や懐中電灯に関する専門知識を有しておらず、出願した技術はあくまでDABUSが開発したものであり、セイラー氏が発明者として登録されてしまうのはおかしい」という論理を展開しました。 この主張について、イギリスのサリー大学でAI特許に関する法律専門家グループを率いるライアン・アボット氏は、「私が博士課程の学生を教え、その学生が発明を行ったとしたら、私は発明者とはなりません。この論理と同様に、AIの開発者が発明者として登録されるべきではありません」とセイラー氏らの主張に 賛同 していました。

2020年04月30日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

