世界最大のECサイト・Amazonに反旗を翻す「反Amazon同盟」とは？

・関連記事

最強の捕食者Amazonを打ち負かすのは多様性を持った「真のプラットフォーム」だという指摘 - GIGAZINE



Amazonの国外版を「悪質な偽造品市場」とアメリカ政府組織が認定 - GIGAZINE



Amazonはサードパーティ販売業者が「悪質業者か否か」をビデオ通話で選別、日本でも実施 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中でAmazonが市場支配力を増しているとの指摘、独占禁止法に抵触する可能性も - GIGAZINE



Amazonはマーケットプレイス上の販売データを基に取扱製品を決めていると報じられる - GIGAZINE



Amazonがアフィリエイトリンクからの紹介料率を大幅にカットすると決定、商品によっては50%以上のカットも - GIGAZINE



Amazonが他社と競合している配送サービスを一時停止へ - GIGAZINE



新型コロナウイルス需要でAmazonの家庭用品が在庫切れ、Amazon Primeでは遅延も - GIGAZINE



2020年04月30日 20時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.