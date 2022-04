2022年04月07日 12時30分 メモ

「Razerのゲーミングヘッドセットが銃弾をそらしてくれて命が助かった」と18歳のゲーマーが報告



「胸から提げていたペンダントが銃弾を止めてくれて命が助かった」といったシチュエーションは、フィクションの中では定番といえます。そんな奇跡のような出来事は現実でも起こり得るようで、ある海外のゲーマーが「Razerのゲーミングヘッドセットが銃弾をそらしてくれて命が助かった」と報告しています。







Strange but true: Razer Kraken headphones allegedly save a person from a stray bullet | Windows Central

https://www.windowscentral.com/razer-kraken-headphones-allegedly-save-person-stray-bullet



Razer headset saves gamer from stray bullet | TechRadar

https://www.techradar.com/uk/news/razer-headset-saves-gamer-from-stray-bullet



Gamer says Razer headset saved their life from a stray bullet | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/razer-headset-bullet/



アメリカのカリフォルニア州トーランスに住むRedditユーザーのEnough_Dance_956氏は、「Razerのゲーミングヘッドセットである『Razer Kraken』が窓から飛び込んできた流れ弾をそらしてくれたので命が助かった」とRedditで報告し、銃弾を受けたヘッドセットや銃弾の写真を投稿しました。



Enough_Dance_956氏が投稿した写真を見ると、ヘッドセットのカバーに2つの穴が空き、内部の金属部品が露出しているのがわかります。どうやら銃弾はヘッドセットの一方から侵入し、金属部品によって軌道がそれて反対側から出て行った模様。





銃弾が飛び込んできたという窓の写真がこれ。





Enough_Dance_956氏は、「水曜日(3月30日)の朝10時半に流れ弾が窓を突き破って、私の頭上にあるRazerのヘッドフォンに当たりました。もし良質なヘッドフォンがなかったら、私は18歳で死んだ子どもになっていたでしょう。家族や友人が経験したであろうすべての痛みを想像することすらできません」とコメントしています。また、Razerの共同創設者であるMin-Liang Tan氏もこのスレッドに現れ、「うわー、それはクレイジーです。あなたが無事で良かった!」とコメントしています。



投稿が4月1日(エイプリルフール)の直前だったこともあり、Redditユーザーの中からは懐疑的な声も上がっていますが、Enough_Dance_956氏は後の投稿でさらに当時の写真を共有しています。



ヘッドセットに当たった銃弾は壁に跳ね返り……





最終的にベッドにぶつかったそうです。Enough_Dance_956氏によると、銃撃は自宅から1ブロック離れた場所で起きたそうで、銃弾は警察が回収していったとのこと。家族は今回の件で近所の治安を不安に思い、引っ越しを検討しているとEnough_Dance_956氏は報告しています。





海外メディアのPC GamerがRazerに連絡したところ、Razerの広報担当者は同社がこの投稿に関与しておらず、Redditに投稿される前にこの事件を認識していなかったと回答。「これはエイプリルフールのいたずらではありません。少なくとも私たちのいたずらではないです。私たちはすでにコミュニティメンバーに連絡を取り、彼にお礼を言って新しいヘッドセットをプレゼントすることにしました」と述べています。



Enough_Dance_956氏は後の投稿で、Razerから新しいヘッドセットが送られてきたことを報告しました。