2022年04月06日 12時15分 ソフトウェア

「Firefox 99」正式版リリース、読み上げ機能の使い勝手が向上



ウェブブラウザ「Firefox 99」の正式版が公開されました。リーダービューの読み上げ機能にショートカットキーが設定されたことにより使い勝手が向上しています。



Firefox 99.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/99.0/releasenotes/





◆リーダービューでの読み上げ機能のオン/オフ切り替えに、キーボードショートカット「n」を割り当て

Firefoxには、ブログや記事などにおいて本文のみを表示する「リーダービュー」という機能が搭載されています。リーダービューに対応したページではアドレスバーに文章のアイコンが表示されており、これをクリックすることでリーダービューに移行します。





このとき画面左部に表示されるメニューから、ヘッドホンのアイコンをクリックすることにより、文章を読み上げる機能のオン/オフを切り替えることができます。





今回の変更は、このアイコンをクリックする動作を、キーボードショートカット「n」でも行えるようになったというものです。読み上げ機能を突き詰めると「画面を見なくて済む」機能であることを考慮すると、ショートカットキーのみで機能をオン/オフできるようになったのは使い勝手の面で向上したといえます。



◆Linuxサンドボックスの強化

Webコンテンツとして公開されたプロセスから、X Window System(X11)に対してアクセスできなくなりました。



◆PDFビューアーの改良

ダイアクリティカルマークの有無に関係なく、検索の追加サポートを得られるようになります。



◆クレジットカードの自動入力とキャプチャ

ドイツとフランスでクレジットカードの自動入力とキャプチャをサポートするようになりました。



また、Firefox 99には様々なセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 100は現地時間の2022年5月3日にリリース予定です。