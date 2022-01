ハート型で見た目も味も華やかなミスド＆ヴィタメール「ルージュハート」「ノワールハート」「ブランシュハート」試食レビュー

・関連記事

ミスドにチョコレート王国ベルギーの老舗「ヴィタメール」のケーキを再現した「misdo meets WITTAMER ヴィタメールコレクション」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



抹茶の苦みがジワジワと染み出す「京都ブラックサンダー」がリニューアルしたので早速食べてみた - GIGAZINE



チキンラーメンの塩味がチョコの甘味を際立たせる「チキンラーメンチョコフレーク」試食レビュー - GIGAZINE



ふわふわのきな粉アイスにとろっと黒蜜ソースが絡みつく「雪見だいふく 桔梗信玄餅」を食べてみた - GIGAZINE



キットカットがベアー型&チョコぶ厚めになった「キットカット ハートフルベアー」試食レビュー - GIGAZINE



ピスタチオ1粒丸ごと楽しめる一口チョコ「チロルチョコ<プレミアムピスタチオ>」試食レビュー - GIGAZINE



2022年01月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.