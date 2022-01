「ディープラーニングは万能ではない」という主張、次世代のAIを支える理論とは？

技術の進歩によって、ディープラーニングが商用アプリケーションにも応用されるようになり、人工知能(AI)の研究と応用がさらに進んでいます。しかし、これまで技術的に難しかったことがAI技術で可能になった反面、AIを過信して何でもAIで解決しようとするケースもあります。アメリカの電気・情報工学分野の学術研究団体である IEEE が、「ディープラーニングは万能ではない」とするコラムを発表しています。 Deep Learning Can’t Be Trusted, Brain Modelling Pioneer Says - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/deep-learning-cant-be-trusted 一般的なディープラーニングプログラムは、複数のタスクで優れた性能を発揮できず、厳密に制限された環境で特定のタスクをこなすことに向いています。さらに、ディープラーニングは非常に複雑で、例え完璧に機能したとしても「なぜ完璧に機能しているのかを説明できない」とIEEEは述べています。また、学習を重ねていくと、これまで学習したものの一部が突然崩壊してしまうこともあるそうです。そのため、医療のような生死に関わるアプリケーションにディープラーニングを応用するのはリスクが高いかもしれないとIEEEは主張しています。

2022年01月11日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

