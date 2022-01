脱北した実業家が語る「北朝鮮で起業するうえで重要な5つのヒント」とは？

北朝鮮の貧しい家庭に産まれ、非合法なビジネスで一定の成功を収めた北朝鮮人に、起業研究家のジェームズ・スタインバーグ氏がインタビューした結果が公開されています。 5 Tips to grow your North Korean Start-up – Mr. Steinberg https://mrsteinberg.com/grow-your-north-korean-start-up/ 北朝鮮にはおよそ430箇所に合法的な市場が設立されているとのことですが、それらは北朝鮮人にとって十分ではなく、表では扱われない商品などが多数流れるブラックマーケットも各地に存在しているとのこと。 スタインバーグ氏がインタビューした北朝鮮人のサム(仮名)氏は、ブラックマーケットが身近に存在する貧しい地方都市で生まれ育ったといいます。サム氏の幼少期には、中国から密輸されたた物品を北朝鮮の国境警備隊がブラックマーケットで買い込む姿も見かけたそうです。

2022年01月11日 06時00分00秒 in Posted by log1p_kr

