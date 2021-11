砂漠に刻まれた謎の十字架の正体はアメリカの「コロナ計画」にあった

アメリカのアリゾナ州に広がる砂漠の 一角 に、「 カサ・グランデ・キャリブレーション・ターゲット 」と呼ばれるコンクリート製の十字架が存在しています。この十字架が実はアメリカが冷戦期に行っていた軍事機密のプロジェクトで使われていた施設であると、宇宙関連のニュースサイト・The Space Reviewが解説しています。 The Space Review: Candy CORN: analyzing the CORONA concrete crosses myth https://www.thespacereview.com/article/4094/1 カサ・グランデ・キャリブレーション・ターゲットはアリゾナ州カサ・グランデに広がる砂漠の中にあり、Googleマップなどでも確認できます。 カサ・グランデ・キャリブレーション・ターゲットを近くで見るとこんな感じ。

2021年11月28日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

