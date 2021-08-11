2021年08月11日 08時00分 お知らせ

2021年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2021年9月30日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、上の写真は2021年度の暑中見舞いハガキ。これまでは毎年暑中見舞としてくじ付き暑中見舞い用ハガキ「かもめ～る」を日頃よりお世話になっている関係各所の皆様に送付していましたが、かもめ～るは2021年以降廃止になったため、今年は通常ハガキで送付することになりました。



しかし、「くじの付いていないハガキでは、もらってもあまりうれしくないな……」ということで、今回は暑中見舞の送付先限定で記事広告の料金が安くなるキャンペーンを実施することに。画像のモザイクが入っている部分にキャンペーンを適用するためのキーワードが書かれています。





印刷した暑中見舞を積み上げてみるとこんな感じでなかなかの存在感。





今回はどれぐらいの高さになったのかなと思いメジャーで測ってみると約33.5cmで、2020年の暑中見舞とほぼ変わらずでした。





お知らせその2、上記の暑中見舞限定キャンペーンとは別に、2021年8月25日(水)までに記事広告を発注すると「Twitter広告とFacebook広告」をネット料金無料で実施できるキャンペーンを実施中です。詳細が気になる人は以下から資料のパスワードを問い合わせてみてください。



記事広告媒体資料・価格表 | GIGAZINE.BIZ

https://gigazine.biz/price/



お知らせその3、GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画の応募受付期間が終了しました。今回も多数のご応募ありがとうございます。第1当選者へは2021年8月5日(木)にメールでプレゼント送付先の回答用フォームを送信済みです。第1当選者のフォーム回答締め切りは8月11日(水)23:59までなので、プレゼント企画に応募された方は迷惑メールフォルダの中も含めて再度確認してみてください。



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2021年7月

アクセスリクエスト数：2億9004万

ページビュー：4404万(38万減)

ユニークユーザー数：1868万(54万減)

転送量：16.962TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約14.429TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.533TB。





また、2021年7月に作成した記事数は585本。



次に、2021年7月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：10年以上交換不要な原子力電池を自作して携帯ゲーム機に組み込んだ猛者が登場





2位：Appleがスマホ市場シェア世界2位の座から転落





3位：あらゆるゲームでオートエイムを可能にする検出困難なチートツールが開発されてしまう、なんと家庭用ゲーム機にも対応





4位：16歳の少年が約2億円の収益をポケモンカードやPS5の転売で上げる





5位：またも「iPhoneをバグらせるWi-Fiの名前」が発見される、今度は回復不能で工場出荷時に戻すしかない深刻さ





6位：「Nintendo Switch(有機ELモデル)」の発表ムービーで登場した「廊下でひとりゲームする男性」にインターネットユーザーから総ツッコミ





7位：ソニーがうっかりPS5を上下逆に設置したCMを公開してしまう





8位：SEGAが景品機の「確率制限設定」で5億5000万円の損害賠償を請求される、「一定金額を投入しないと景品を入手不可能なのは詐欺」





9位：睡眠時間が6時間未満の日が連続すると心身へのダメージが悪化し続ける、平日も十分な睡眠が必要





10位：ビットコイン用に買収された発電所からの排熱で湖が温水に変わってしまう事態が発生





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：54.00％（3.81％増）

2位：Safari：24.25％（0.60％減）

3位：Safari (in-app)：6.80％（1.22％減）

4位：Edge：5.73％（0.38％減）

5位：Android Webview：3.75％（0.98％減）

6位：Firefox：3.00％（0.38％減）

7位：Internet Explorer：1.31％（0.32％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.36％（0.09％増）

10.0：0.29％（0.01％減）

9.0：0.24％（0.04％減）

8.0：0.10％（0.02％減）

7.0：0.00％（0.02％減）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Facebook（前月2位）

2位：Twitter（前月1位）

3位：Google ニュース（前月4位）

4位：SmartNews（前月3位）

5位：はてなブックマーク（前月圏外）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月5位）

8位：Pintrest（前月7位）

9位：Youtube（前月8位）

10位：Feedly（前月9位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：yahoo japan ホームページ

3位：モデルナアーム

4位：にじぷよ

5位：windows7 windows10 アップグレード

6位：amazon

7位：google

8位：open HEIC file

9位：PrintNightmare

10位：デルタ株



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。



また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。