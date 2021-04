CDドライブから「食べられる図形を描く3Dプリンター」を作り出した猛者が登場、バッテリー駆動で持ち運び可能

・関連記事

DVDドライブから高倍率なレーザー顕微鏡を作り出した猛者が登場 - GIGAZINE



DVDを読み取るパーツを用いて「レーザー走査型顕微鏡」を作り出すことができる - GIGAZINE



ゲームボーイでビットコインをマイニングする猛者が登場、単3電池4本で採掘可能 - GIGAZINE



20年以上の時を超えてセガサターンをクラックした猛者が登場 - GIGAZINE



品切れ続出のNintendo Switchを交換用パーツから1台まるごと組み上げた猛者が登場 - GIGAZINE



全身ゴールデンな高級感があふれすぎるPS5を自作した猛者が登場 - GIGAZINE



30年前のPC-9801系互換機からGoogleへのアクセスを成し遂げた猛者が登場 - GIGAZINE

2021年04月01日 21時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.