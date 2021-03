恋愛の力で相手をだます「ロマンス詐欺」の被害が50％も増加、新型コロナが原因か

恋愛感情を抱かせて金銭をだましとる ロマンス詐欺 は、恋心だけでなく財布の中身にもダメージを与える犯罪です。そんなロマンス詐欺の2020年度の被害について、アメリカの連邦取引委員会(FTC)が「前年比50%増の3億400万ドル(約330億円)に達した」と報告しました。この被害急増には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大による外出制限が影響しているとみられています。 Romance scams take record dollars in 2020 | Federal Trade Commission https://www.ftc.gov/news-events/blogs/data-spotlight/2021/02/romance-scams-take-record-dollars-2020 ロマンス詐欺はインターネット上で収集した「容姿がいい人」の写真などを使って魅力的なプロフィールを作り出し、引っかかった相手に恋愛感情を抱かせて金銭を送金させるという詐欺です。アメリカ国内においてロマンス詐欺の被害は年々増加しており、2016年では被害総額は7500万ドル(約82億円)でしたが、2020年にはその4倍超となる3億400万ドル(約330億円)にまで達しています。

2021年03月21日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

