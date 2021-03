3kbpsという低いビットレートでも高音質を実現するコーデック「Lyra」をGoogleが開発

2021年2月25日、Googleが3kbpsという低い ビットレート でも、元音声と遜色ないほどの音質を維持できる コーデック 「 Lyra 」を開発したと発表しました。 Google AI Blog: Lyra: A New Very Low-Bitrate Codec for Speech Compression https://ai.googleblog.com/2021/02/lyra-new-very-low-bitrate-codec-for.html

2021年03月03日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

