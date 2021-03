「Perl.com」のドメイン乗っ取り事件の真相をPerl.comの編集者が語る

プログラミング言語Perlの老舗情報サイトである「 Perl.com 」が2021年1月27日、何者かにドメインを乗っ取られたことが 判明しました 。記事作成時点でPerl.comは既に 復帰していますが 、それまでには多くの労力と多くの人の助けがあったとして、Perl.comの編集者である ブライアン・ド・フォイ 氏が事態の経緯をまとめています。 The Hijacking of Perl.com https://www.perl.com/article/the-hijacking-of-perl-com/

