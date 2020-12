AIのトップ学会NeurIPSは論文の著者に「理論が社会に与える影響」についての記述を要求

人工知能(AI)及び機械学習分野の国際学会「 NeurIPS 」が、会議に提出される論文の必要要件として、「理論が与える広範の影響についての記述」を追加しました。 The NeurIPS 2020 broader impacts experiment « Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Science https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/12/21/the-neurips-2020-broader-impacts-experiment/ コンピューター科学者が作成したものが与える潜在的な影響について、それが良い結果であれ悪い結果であれ、バランスの取れた議論が必要だとされています。理論が与える倫理的な側面などについて議論する方法は以前から検討されてきましたが、「理論が社会に与える影響についての記述」のような要件が設定されたのは今回が初めてです。これにより、理論が与える影響についての議論がより積極的に行えるようになるものと思われます。NeurIPSがこのような要件を設定したことについては、「アルゴリズムや数式は倫理とはかけ離れている」という従来の見方から、コンピューター科学の価値観を大幅に変えることを目的とした改革運動の一部だとする見方もあります。

2020年12月28日 09時20分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

