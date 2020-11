2020年11月17日 11時00分 ソフトウェア

GitHubが動画ダウンロードプロジェクト「youtube-dl」復活を決定



全米レコード協会(RIAA)からのデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除要請を受け、一度は削除されたプロジェクト「youtube-dl」が、GitHubで復活しました。



Standing up for developers: youtube-dl is back - The GitHub Blog

https://github.blog/2020-11-16-standing-up-for-developers-youtube-dl-is-back/





「youtube-dl」は、YouTubeやニコニコ動画、bilibiliなどの動画のダウンロードを目的としたプロジェクト。スペイン在住のリカルド・ガルシア氏が、ストリーミングで動画を見るだけの通信環境がなかったことから開発したものです。



しかし、DMCA第1201条の「迂回禁止条項」に定められている、著作権の技術的保護措置(TPM)の回避を行っているとしてRIAAから削除要請が行われ、GitHub上のリポジトリが削除されました。



この動きに対し、オープンソースソフトウェアを支援する非営利団体やジャーナリストらが反発。GitHubのCEOもリポジトリ復活を目指して動いていました。



GitHubが正式に「youtube-dl」を復活させることにしたのは、電子フロンティア財団から、「youtube-dl」がDMCA第1201条に違反するものではないという情報が提供されたため。



GitHubでは今回の件を受けて、DMCA第1201条による不当な削除要求から開発者を守るため、100万ドル(約1億500万円)規模の「開発者防衛基金」を設立することを発表。オープンソース開発者のために、今後は削除要請に対する処理手順を見直し、これまで別手順となっていたDMCA第1201条に基づく削除要請をすべて技術専門家によって精査し、不当な申し立てやDMCAの範囲を超えるものについてはGitHubに要請が届いた段階で拒否するようにすることを明らかにしました。