ほうじ茶の香ばしさと優しい甘みでホッと温まるほうじ茶ラテが手軽に作れる「ボス カフェベース ほうじ茶ラテ」を飲んでみた

・関連記事

水割りが可能になってラテとブラックコーヒーの両方を楽しめる「ボス カフェベース」3種試飲レビュー - GIGAZINE



カフェラテの上手な淹れ方とラテアートの作り方 - GIGAZINE



ふわふわのクリームブリュレ風ホイップがほろ苦いカラメルとマッチした「クリームブリュレフラッペ」など全3種を飲んでみた - GIGAZINE



まろやかミルクティーを黒糖&烏龍茶で後味すっきりに仕上げた「リプトン 烏龍ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



スタバから大学芋をそのままブレンドして濃厚な甘さの「大学芋 フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



2020年10月29日 11時52分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.